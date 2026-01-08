ECONOMIE
Dak transportbedrijf Tilburg bezweken, was al ontruimd

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 00:58
anp090126002 1
TILBURG (ANP) - Het dak van een groot transportbedrijf in Tilburg is donderdagavond ingestort, nadat daar een dag eerder al delen van waren ingezakt. Het pand op industrieterrein Vossenberg was daarom al ontruimd en ook de gasleiding en elektra waren al afgesloten. De gemeente vermoedt dat het platte dak is bezweken onder het gewicht van de sneeuw.
"Er zat gisteren ook al een dikke scheur in de muur", vertelt een woordvoerster van de gemeente na berichtgeving door Omroep Brabant. Inzet van hulpdiensten is niet nodig; het is vooral een verzekeringskwestie.
De instorting bevestigt nog eens de kwetsbaarheid van platte daken voor grote hoeveelheden sneeuw. Zeker nu daar ook nog regen bovenop valt, wat in Tilburg ook aan de orde was. "Dit is zeker iets waar veel bedrijven over moeten nadenken", zegt de woordvoerster.
In principe valt de veiligheid van daken onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. "Wij hebben niet de capaciteit om overal te controleren." Wel stuurt de gemeente bouwcontroleurs als signalen binnenkomen over riskante situaties.
De risico's van platte daken die heel veel extra gewicht te verduren krijgen, zijn voor gemeenten verspreid over het land reden om sporthallen en zwembaden uit voorzorg te sluiten. Tilburg had daar eerder op de dag al toe besloten. Breda, Soest, Zoetermeer, Emmen, Zundert en vele andere gemeenten hebben ook panden tijdelijk gesloten.
Na de instorting van het dak van Hal22 in Utrecht op woensdagavond nemen gemeenten het zekere voor het onzekere. In dat grote gebouw vol sport- en amusementsvoorzieningen raakte niemand gewond.
