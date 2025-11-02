Premier Soedan wil internationale berechting voor RSF-gruweldaden

KHARTOEM (ANP) - De Soedanese premier Kamil Idris wil dat de wreedheden die zijn begaan in de stad el-Fasher, die is ingenomen door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), voor internationale rechtbanken worden gebracht. Dat zegt hij in een interview met de Zwitserse krant Blick.

"De internationale gemeenschap doet te weinig", stelt Idris. "We hebben niet alleen woorden nodig, maar ook daden. Alle misdaden moeten worden vervolgd, ook internationaal." Hij wil ook dat alle VN-lidstaten de RSF "als een terroristische organisatie classificeren".

Op internationale vredestroepen zit Idris echter niet te wachten, die zouden "de soevereiniteit en territoriale integriteit van ons land ondermijnen", zegt hij. "Het leger en de Soedanese bevolking zijn vastbesloten om el-Fasher te redden en te bevrijden."

Het Soedanese leger is al meer dan twee jaar in oorlog met de RSF. Vorige week werd el-Fasher, in Darfur in het westen van Soedan, ingenomen door de paramilitairen.