Zware aardbeving treft noorden van Afghanistan

KABUL (ANP/AFP/RTR) - Het noorden van Afghanistan is in de nacht van zondag op maandag (plaatselijke tijd) getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3, meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS. De beving vond plaats op een diepte van 28 kilometer in de omgeving van de plaats Choelm, niet ver van de stad Mazar-i-Sharif. Eerder sprak USGS nog van een diepte van 10 kilometer.

Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. De rampenbestrijdingsdienst van het land zei dat berichten over eventuele slachtoffers later worden gedeeld.

De aardbeving werd ook gevoeld in de zuidelijker gelegen hoofdstad Kabul. Twee maanden geleden kostte een zware aardbeving meer dan 2200 mensenlevens, in een land dat kampt met armoede en andere problemen.