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Daling aantal jongeren in gesloten instellingen zet door

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 11:29
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UTRECHT (ANP) - Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16 procent.
In de gesloten jeugdhulp worden jongeren van 12 tot en met 18 jaar geplaatst die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. Ze kunnen te maken krijgen met vrijheidsbeperkingen, zoals insluiting in een afzonderlijke ruimte. Daar gelden sinds 2024 strengere regels voor. De overheid wil de gesloten instellingen, waar door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld, nagenoeg afschaffen. Rond 2030 moet dat zijn voltooid.
Het moet wel "zorgvuldig en verantwoord" gebeuren, benadrukt de NZa. "Deze jongeren moeten kunnen blijven rekenen op passende hulp."
De cijfers dalen al enkele jaren gestaag. Begin 2024 ging het nog om bijna 500 jongeren.
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