Dance-event in Rotterdam tijdelijk ontruimd na incident

ROTTERDAM (ANP) - Een dance-evenement in de Van Nellefabriek in Rotterdam is zaterdagavond tijdelijk stilgelegd na een incident waarbij mogelijk een irriterende stof is verspreid. Bezoekers kregen last van hun ogen en ademhaling, waarna het pand uit voorzorg werd ontruimd. Nadat de brandweer het gebouw had geventileerd, kon het evenement worden hervat.

Het incident gebeurde tijdens een optreden van de Australische dj Haai op het evenement Audio Obscura. De politie bevestigt dat er een melding is geweest van een stof die op traangas leek, maar metingen van de brandweer konden dat niet bevestigen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Ongeveer een half uur na het incident kon het publiek weer naar binnen. De organisatie zegt op Instagram dat de vermoedelijke veroorzaker is verwijderd. De politie heeft niemand aangehouden.