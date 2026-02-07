ECONOMIE
Meerdere doden door lawines in Noord-Italiaanse Alpen

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 23:28
SONDRIO (ANP/DPA) - Zeker vier mensen zijn omgekomen bij meerdere lawines in de Noord-Italiaanse Alpen. Er raakten ook skiërs gewond. In het Valtellina-gebied sleurde een lawine drie skitoeristen mee, waarvan er twee stierven. In de regio Trentino-Zuid-Tirol meldde de Italiaanse bergreddingsdienst twee lawines met elk één dode.
De autoriteiten hadden gewaarschuwd voor een zeer hoog lawinegevaar.
Bij het eerste incident in Trentino werden aanvankelijk vier mensen vermist. Na een grootschalige zoek- en reddingsactie werd de groep gevonden. Twee bleken gewond. Een van hen bezweek in het ziekenhuis.
In de Aostavallei werden twee skiërs uit een groep van vijf personen door een lawine meegesleurd. Ze waren echter goed uitgerust en konden zich uit de sneeuwmassa's bevrijden.
