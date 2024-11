DEN HAAG (ANP) - De mogelijke winst van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen is een "beslissend moment", schrijft Volt-leider Laurens Dassen op X. "Europa moet nú integreren. We kunnen niet langer afhankelijk blijven van Amerika voor onze veiligheid, we moeten als één Europa ons eigen lot in handen nemen. Het is nu of nooit."