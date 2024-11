Aandelen socialemediabedrijf Trump fors hoger in nachthandel

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelen van Donald Trumps socialemediabedrijf zijn in bepaalde nachtelijke beurshandel omhooggeschoten na de eerste voorlopige uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen. Op de beleggingsapp Robinhood stegen de aandelen in de zogenoemde 24-uurshandel met 20 procent, waarmee ze de maximumgrens bereikten die voor deze handel wordt gehanteerd.

Dinsdag moest de handel in aandelen van de Trump Media & Technology Group op Wall Street al enkele keren worden stilgelegd door grote schommelingen. De stukken daalden ongeveer een uur voor de slotbel hard, om zich vervolgens weer sterk te herstellen.

Verwacht wordt dat een overwinning voor Trump potentieel meer gebruikers naar Truth Social zou kunnen trekken, het socialemediaplatform vergelijkbaar met X (voorheen Twitter) dat de voormalige president gebruikt als zijn belangrijkste communicatiekanaal met zijn achterban. De website heeft moeite gehad om nieuwe gebruikers en adverteerders aan te trekken.

Als de winst op het Robinhood-platform zich ook doorzet in de reguliere handel, zou Trump Media ongeveer 10,6 miljard dollar waard zijn. Het vermogen van de voormalige president zou in dat geval met 1,7 miljard dollar stijgen.