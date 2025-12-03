ECONOMIE
Dassen staat open voor gedogen, mits het voldoet aan wensen Volt

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 10:31
anp031225118 1
DEN HAAG (ANP) - Volt-leider Laurens Dassen staat open voor het gedogen van een minderheidsregering, mits de plannen van dat kabinet voldoen aan de wensen van Volt. Hij noemde een kabinet met JA21 "erg moeilijk" voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Sybrand Buma.
Buma spreekt woensdag de leiders van de kleinste partijen in de Tweede Kamer. Hij begint met eenpitter Volt en eindigt met Caroline van der Plas van BBB, met vier zetels. De CDA'er bespreekt de plannen die D66 en CDA samen op papier hebben gezet als eerste aanzet in een formatieproces.
Dassen zei van Buma te willen horen of een meerderheidskabinet met GroenLinks-PvdA en VVD nog een optie is.
