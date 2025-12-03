Oud-buitenlandchef EU opgepakt om fraude EU-opleiding weer vrij

BRUSSEL/BRUGGE (ANP) - Oud-buitenlandchef van de EU Federica Mogherini, die dinsdag is opgepakt in een onderzoek naar fraude bij een opleiding voor jonge EU-diplomaten, is weer vrij. Dat meldt het Europees openbaar ministerie (EPPO) woensdag. De oud-vicevoorzitter van de Europese Commissie werd aangehouden in haar rol van rector van het Europacollege in Brugge.

Naast Mogherini werden ook een medewerker van het Europacollege en een hoge ambtenaar van de Commissie aangehouden. Ook zij zijn na verhoor vrijgelaten. Ze worden alle drie verdacht van aanbestedingsfraude en corruptie, belangenverstrengeling en schending van het beroepsgeheim, meldt EPPO.

Het onderzoek draait om de zogeheten European Union Diplomatic Academy, een opleidingsprogramma voor jonge diplomaten uit verschillende EU-lidstaten. Deze werd in 2020-2021 toegewezen aan het Europacollege door de Europese buitenlanddienst (EEAS). Er is een vermoeden dat het Europacollege van tevoren vertrouwelijke informatie kreeg over de criteria voor deze aanbesteding.