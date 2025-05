Dat aardige advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops blijkt helemaal niet aardig

Het advocatenkantoor Knoops, geleid door Geert-Jan Knoops en zijn vrouw Carry Knoops-Hamburger, is een naar bedrijf, waar medewerkers onveilig zijn en waar krankzinnige tarieven worden berekend, volgens een aantal medewerkers die spraken met het Parool.

Ze komen met bijzondere voorbeelden. “Carry Knoops laat telefoons op kantoor afluisteren,” vertellen twee oud-medewerkers aan Het Paroo l. “Ook hangen er camera’s in de werkruimtes.” Het zorgt volgens hen voor een paranoïde werksfeer, waarbij medewerkers elkaar niet durven te bellen en sommige gesprekken voeren op een manier die niet kan worden opgenomen.

De verhalen worden onderschreven door een brief van advocaat Niclas Koelemaij die in het bezit is van Het Parool. Ook hij sprak uitgebreid met een advocaat die jarenlang op het kantoor werkzaam was. In de brief valt te lezen dat die advocaat spreekt van ‘een schrikbewind’ en een ‘volstrekt onveilige werksfeer’, waardoor meerdere medewerkers bij een bedrijfsarts belandden.

Oud-medewerkers vertellen dat het personeelsverloop bij Knoops’ advocaten groot is. Volgens hen verschijnen op de website van het kantoor voortdurend nieuwe, jonge gezichten om na enige tijd weer te verdwijnen. Tussen de foto’s van medewerkers staan ook Abby en Lizzy Knoops, de labradors van het echtpaar.

“Carry Knoops is een vrouw met twee gezichten,” stelt een bron. “Aan de ene kant is ze heel innemend. Ze kan je het gevoel geven dat je heel goed bent en heel bijzonder. Aan de andere kant is ze heel directief en dwingend. Als ze boos is, verandert ze compleet. Dan gaat ze schreeuwen en dreigen. Ze herinnert medewerkers er ook geregeld aan dat ze getekend hebben voor geheimhouding.”

Knoops is niet goedkoop: hij rekent 650 euro per uur, wat zelfs in zijn overbezoldigde branche erg veel is. Er is ook regelmatig gedoe over rekeningen.

Om de facturen rondom één specifiek dossier woedt al een tijd een verhitte strijd, schrijven sterverslaggvers Wouter Laumans en Paul Vugts in het Parool. Die is zo hoog opgelopen dat advocaten Bart Swier en Anno Huisman op 9 december 2024, namens een cliënt, een tuchtklacht over Knoops’ advocaten hebben ingediend bij de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Die klacht gaat over door Knoops gedeclareerde kosten in een weliswaar ernstige maar betrekkelijk overzichtelijke strafzaak. Die komen volgens de klacht op ‘een duizelingwekkend bedrag aan advocatenkosten’ van ruim 215.000 euro.

Die zaak staat niet op zich. Knoops is hiervoor eerder op de vingers getikt door de rechtbank Limburg in de zaak van Jos Verstappen. Knoops vroeg om vergoeding van € 63K aan kosten van rechtsbijstand. De rechtbank vergoedde slechts € 25K onder meer omdat er sprake was van dubbeltellingen voor overleg binnen Knoops kantoor.

Het advocatenechtpaar is het met het artikel van Het Parool niet eens.

Om hoge advocatenrekeningen te vermijden nemen we het weerwoord, zoals het staat in het uitvoerige artikel in Het Parool in zijn geheel over.

Het Parool heeft Knoops’ advocaten 30 specifieke vragen gesteld over de aantijgingen omtrent de weerbaarheidstraining, de werksfeer op het advocatenkantoor, de financiën in de zaak waarover de tuchtklacht loopt en de in die zaak gevoerde processtrategie. Carry Knoops-Hamburger antwoordde per e-mail, mede namens haar echtgenoot als volgt.

‘Iedere cliënt heeft uiteraard het recht een klacht tegen een advocaat in te dienen als hij of zij meent niet correct te zijn behandeld c.q. niet correct te zijn bijgestaan. Dat recht respecteren wij. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zijn wij als advocaten verantwoording verschuldigd aan de Deken en de Raad van Discipline.’

‘Het is ons echter als advocaat niet toegestaan om hierover in de media tekst en uitleg te geven. Een dergelijke handelwijze zou namelijk de belangen van die cliënt, alsmede de belangen van eerdere of toekomstige cliënten, kunnen schaden. Wel begrijpen wij dat een cliënt die veroordeeld is wegens een strafbaar feit, daarover teleurgesteld is.’

‘Voor het overige kunnen wij wel opmerken dat wij ons niet herkennen in de betreffende verwijten. Wij betwisten dat sprake zou zijn geweest van een onjuiste processtrategie in de betreffende zaak van de ex-cliënt die hierover heeft geklaagd. We hebben naar beste kunnen de verdediging gevoerd. Voor het overige kunnen wij hier niet nader op ingaan, gelet op onze geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze persoon.’

‘Ten aanzien van de weerbaarheidstraining kan ik u mededelen dat wij onze verantwoordelijkheid als (strafrecht)advocatenkantoor om de veiligheid van ons kantoor en onze medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen, serieus nemen – mede gelet op de toegenomen agressie in de maatschappij in het algemeen en ten aanzien van de advocatuur in het bijzonder. In dat kader hebben we vanzelfsprekend verschillende maatregelen getroffen.’

‘Ik moge daarbij erop wijzen dat ook de Orde van Advocaten sinds de moord op collega Wiersum veel aandacht besteedt aan de veiligheid van advocaten en mogelijke maatregelen die kantoren daaromtrent kunnen nemen.’