Data over hiv onder Trump verdwenen van overheidswebsites in VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - Verschillende webpagina's met statistieken en informatie over hiv zijn door de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC vrijdag offline gehaald. Statistieken over de verspreiding van hiv in verschillende bevolkingsgroepen verdwenen, net als informatie over het preventiemiddel PrEP voor hiv, meldt nieuwssite Axios.

De CDC haalde de informatie weg in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump, bevestigt een woordvoerder. Trump wil een einde aan diversiteitsbeleid en wat hij noemt het promoten van "genderideologie-extremisme".

Hij eist dat overheidsinstellingen nog slechts twee geslachten erkennen: man en vrouw. Alle verwijzingen naar andere genderidentiteiten moesten offline worden gehaald, zo is ook informatie over transgenderzorg van overheidswebsites verdwenen.

Onduidelijk is welke webpagina's precies op zwart zijn gegaan, daar is geen overzicht van. Zo is ook een pagina met informatie over hoe mensen een hiv-test kunnen krijgen door de CDC offline gehaald, meldt Reuters.

"Het is zeer alarmerend dat cruciale informatie over de volksgezondheid verborgen wordt gehouden", zegt John Peller, hoofd van de AIDS Foundation in Chicago.

Trump liet na zijn aantreden ook al ontwikkelingshulp stopzetten, waaronder PEPFAR, het Amerikaanse programma tegen hiv en aids. Het Aidsfonds zegt dat het opschorten van de financiering van dat programma betekent dat medicatie voor miljoenen mensen abrupt kan wegvallen. "Sinds de oprichting heeft PEPFAR ruim 25 miljoen mensen in 54 landen van levensreddende zorg voorzien."