Klein vliegtuig neergestort bij winkelcentrum Philadelphia

PHILADELPHIA (ANP/RTR/AFP) - Een klein medisch vliegtuig met zes inzittenden is neergestort in de buurt van een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Philadelphia, meldt Jet Rescue Air Ambulance in een verklaring op LinkedIn. Het gaat om vier bemanningsleden, een pediatrische patiënt en een begeleider.

Alle zes de inzittenden hebben de Mexicaanse nationaliteit, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land weten. De patiënt zou een kind zijn en de begeleider haar moeder, aldus de Amerikaanse zender CNN.

Bij de crash van de Learjet 55 zijn volgens berichten van lokale media, die zich op politie-informatie baseren, waarschijnlijk ook op de grond slachtoffers gevallen. Het ongeluk gebeurde volgens Jet Rescue Air Ambulance vrijdag rond 19.35 uur, vlak na het opstijgen.

Reactie Trump

De krant Philadelphia Inquirer stelt op basis van politie-informatie dat het vliegtuig crashte bij winkelcentrum Roosevelt Mall in het noordoosten van de stad. Het stortte neer op een weg waar het volgens het dagblad op dat moment druk was door het spitsuur. De explosie die volgde, zorgde ervoor dat meerdere auto's, bedrijfspanden en huizen vlam vatten. Hoeveel wagens en gebouwen zijn uitgebrand, probeert de politie volgens de krant nog vast te stellen.

Het weer was koud en regenachtig op het moment van de crash en het zicht was slecht. Over de oorzaak van de crash is verder nog weinig bekend. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde op sociale media: "Zo triest om te zien hoe het vliegtuig neerstortte in Philadelphia, Pennsylvania. Nog meer onschuldige mensenlevens verloren."

Washington

Hij lijkt met die laatste zin te verwijzen naar de botsing van een helikopter en een passagiersvliegtuig in de lucht boven de Amerikaanse hoofdstad Washington op woensdag. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven.