Datacenter start na brand tijdelijke stroomvoorziening op

ALMERE (ANP) - Het vorige week door brand getroffen datacenter in Almere heeft woensdag een tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Gedupeerde klanten kunnen nu gefaseerd hun ICT-systemen weer gaan opstarten, meldt eigenaar NorthC van het datacenter.

Donderdag was er brand in het gebouw. Veel instellingen die gebruikmaken van het datacenter hadden daardoor problemen met hun systemen. Zo werkten op de Universiteit Utrecht de digitale toegangspassen niet. Ook onder meer het CBS, de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev meldden storingen.

NorthC probeert nu snel het reguliere stroomnet weer op gang te krijgen. De tijdelijke installatie blijft ook daarna beschikbaar als back-up. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, zo laat het bedrijf weten.