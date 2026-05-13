Libanon meldt doden door Israëlische aanvallen

BEIROET (ANP/AFP) - Libanon meldt dat Israëlische aanvallen woensdag de levens hebben geëist van acht personen, onder wie twee kinderen. Bij de aanvallen werden auto's getroffen op een snelweg tussen de hoofdstad Beiroet en het zuiden van het land.

Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren op doelen in Libanon, ondanks een staakt-het-vuren sinds 17 april. Het bestand is afgesproken tussen Libanon en Israël. Hezbollah, dat met Israël in oorlog is, was niet bij de gesprekken betrokken.

Het nieuwe geweld komt een dag voor gesprekken tussen vertegenwoordigers van Libanon en Israël in de Verenigde Staten. De Amerikanen treden op als bemiddelaar, net als op 14 april. Dat was het eerste directe topoverleg tussen de landen sinds 1993.