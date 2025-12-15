Het leger krijgt voorrang op het spoor

Het kabinet wil dat urgent militair vervoer op het spoor straks voorrang krijgt
boven reizigers- en goederentreinen, als er anders geen capaciteit is. Dat moet voorkomen dat treinen met tanks of munitie uren aan de kant staan terwijl de dreiging in Europa toeneemt.
Wat er concreet verandert
De regels voor de verdeling van spoorcapaciteit
worden aangepast zodat militair transport bij “urgente” ritten juridisch een eigen voorkeurspositie krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om munitietreinen die constant bewaakt moeten worden of konvooien die op een exact tijdstip een NAVO
‑oefening moeten bereiken. Volgens Defensie is dat nodig om de zogenoemde Host Nation Support‑taak richting NAVO‑bondgenoten ook in de toekomst waar te maken.
Die voorrang heeft keerzijden. De staatssecretaris erkent dat reizigers hinder kunnen ondervinden als capaciteit wordt ingetrokken “als het echt niet anders kan”. ProRail waarschuwt al langer dat één militair transport het civiele treinverkeer op drukke trajecten tot enkele uren kan verstoren. Tegelijk investeren Rijk en ProRail, mede met Europese subsidies, in langere rangeersporen en knooppunten om militairen en goederentreinen beter te kunnen afwikkelen. De vraag is of dat genoeg is om het toch al overvolle Nederlandse spoor zowel veilig als betrouwbaar te houden.