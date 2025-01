De belegering van woestijnfort Masada: De Romeinen bouwden epische helling van 114 meter hoog

Oorlogen, opstanden en belegeringen zijn helaas van alle tijden. Een voorbeeld van de kracht en inventiviteit van de oude Romeinen is de succesvolle belegering van Masada.

Zo'n tweeduizend jaar geleden was het Romeinse rijk op z'n sterkst. De grote Joodse opstand is met succes neergeslagen. Alleen een schier onmogelijk in te nemen fort in de woestijn van Judea biedt nog weerstand.

Masada

De belegering van Masada in het jaar 73 na Christus duurt maanden. Kosten noch moeite worden gespaard. Duizenden soldaten zijn maandenlang bezig om een helling te bouwen van 114 meter hoog om zo het fort te kunnen bereiken in het onherbergzame gebied. Uiteindelijk lukt het ze, maar dan blijken de honderden bewoners al zelfmoord te hebben gepleegd.

De helling is vandaag de dag nog altijd te zien.

Bekijk het volledige verhaal op het Youtube-kanaal Invicta: