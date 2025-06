De line-up van de Zwarte Cross wordt steeds dunner: Ook Goldband zegt optreden af na overname door KKR

Goldband treedt volgende maand toch niet op tijdens Zwarte Cross. De Haagse band, een van de grote publiekstrekkers op het festival, heeft "na goed overleg" besloten niet te komen om de omstreden nieuwe Amerikaanse eigenaar KKR.

"Gezien de eigendomsconstructie met KKR en diens investeringen voelt dit voor ons niet goed. Iedereen die ons een beetje kent of ooit een optreden heeft gezien weet dat we ons vaker uitspreken over onrecht en specifiek over de Palestijnse zaak en de genocide die daar plaatsvindt", stelt Goldband op Instagram. "Daarnaast opereren wij sinds het begin van Goldband bewust onafhankelijk en proberen we - soms zichtbaar, soms onzichtbaar - een positieve impact te maken en keuzes te maken die bijdragen aan een betere wereld."