Rijksrecherche onderzoekt dood 43-jarige man na ingrijpen politie

EMMEN (ANP) - De Rijksrecherche doet onderzoek naar de dood van een 43-jarige man in Nieuw-Dordrecht, een dorp in de gemeente Emmen. Hij overleed een week geleden nadat de politie had "ingegrepen", meldt de politie woensdagochtend. Op welke manier de politie heeft ingegrepen is onduidelijk. Zowel de politie als het OM Noord-Nederland laat weten hier geen mededelingen over te kunnen doen zolang het onderzoek loopt.

De politie zegt op maandag 2 juni een melding te hebben gekregen over onbegrepen gedrag op de openbare weg. "De man verzette zich en daarop is ingegrepen door de politie. De man raakte vervolgens buiten bewustzijn." De politieagenten hebben hem gereanimeerd. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Hier is de man op zondag 8 juni overleden.

De Rijksrecherche voert onafhankelijk onderzoek uit, omdat politieagenten betrokken waren bij de situatie.