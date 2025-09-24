ECONOMIE
AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

Tech, AI, auto
door Redactie
woensdag, 24 september 2025 om 15:02
bijgewerkt om woensdag, 24 september 2025 om 15:11
anp240925124 1
De Autoriteit Persoonsgegevens roept gebruikers van LinkedIn op hun instellingen aan te passen, omdat het platform persoonsgegevens wil gaan gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie (AI). De autoriteit zegt zich "grote zorgen" te maken over die plannen.
LinkedIn wil vanaf 3 november allerlei gegevens gebruiken voor AI, zoals naam, foto en werkervaring. Ook openbare berichten, reacties en polls kunnen worden gebruikt. Wie niet wil dat de gegevens worden ingezet, moet dat voor 3 november aangeven in de instellingen.
"Wij zien in de aangekondigde plannen grote risico's", zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de autoriteit. "LinkedIn wil gegevens gebruiken die teruggaan tot 2003, terwijl mensen die informatie destijds hebben gedeeld zonder te voorzien dat ze voor AI-training zouden worden ingezet. Als die gegevens eenmaal in een AI-model zitten, verlies je de controle: ze zijn er niet zomaar meer uit te halen en de gevolgen zijn niet goed te overzien."
Privacytoezichthouder
Er is volgens Verdier zeker bij bijzondere persoonsgegevens zorgvuldigheid geboden, zoals data over gezondheid, etniciteit, religie of politieke voorkeur. "Daarom roepen wij iedereen op: pas je instellingen vóór 3 november aan als je niet wilt dat gegevens voor AI-training worden gebruikt."
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens staat nog niet vast dat LinkedIn ook mag doen wat het van plan is. LinkedIn valt onder toezicht van de Ierse privacytoezichthouder, omdat het bedrijf daar zijn Europese hoofdkantoor heeft. De AP zegt inmiddels al klachten te hebben ontvangen, die in samenwerking met de Ieren worden opgepakt.

