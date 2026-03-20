Klaver soepeltjes naar halve finale 400 meter op WK indoor

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 12:23
anp200326099 1
TORUN (ANP) - Lieke Klaver is op de WK indooratletiek in het Poolse Torun doorgedrongen tot de halve finales van de 400 meter. De 27-jarige atlete won in de Kujawsko-Pomorska Arena met gemak haar serie in een tijd van 51,48. De halve finales zijn vrijdagavond.
Klaver is regerend Europees kampioen indoor. Twee jaar geleden op de WK indoor in Glasgow veroverde ze het zilver achter Femke Broeders-Bol, die ontbreekt in Torun. De Enkhuizense vergaarde ook al heel wat eremetaal op de 4x400 meter estafette. Ze is olympisch kampioene op de 4x400 meter gemengde estafette.
Klaver heeft een persoonlijk record van 50,10, maar aan die tijd kwam ze dit indoorseizoen nog niet. Ze liep 51,00 als beste tijd en neemt daarmee de vierde plaats in op de deelnemerslijst van de WK indoor.
'Prima race'
"Deze eerste race was even doorzetten, maar het vinkje is gezet", zei Klaver kort na afloop van haar heat. "Ik was toch nog een tikkeltje onzeker, maar dat mag, vind ik. Het was verder wel een prima race. Ik moest het afmaken en ervoor zorgen dat niemand mij nog inhaalde. In de halve finale zal het wat harder moeten. Dan heb ik niet zozeer een pepertje nodig, maar buskruit. De concurrentie is sterk."
Myrte van der Schoot kwalificeerde zich bij haar individuele debuut ook voor de halve finales van de 400 meter. De 21-jarige Hilversumse eindigde in haar heat als tweede in 51,97 en die klassering betekende een directe plek in de volgende ronde.
Van der Schoot volgde in haar serie de snel gestarte Amerikaanse Rosey Effiong en haalde haar op de laatste meters nog in. De Portugese Sofia Lavreshina had het beste eindschot en kwam vlak voor de finish nog over Van der Schoot heen. "Ik was voor de start erg gespannen, maar ik had er wel zin in. Ik voelde me ook goed en wilde eigenlijk eerste worden, maar ben nu vooral blij dat ik door ben, want het was best een spannende race."
182156727_m

generated-image

generated-image (1)

182292708_m

200823313_m

anp190326175 1

