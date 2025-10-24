Lavreysen verovert vierde wereldtitel op sprintonderdeel keirin

SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen heeft bij de WK baanwielrennen in Chili voor de vierde keer de titel op de keirin veroverd. De 28-jarige Brabander, ook regerend olympisch kampioen op het onderdeel, hield in de finale de Australiër Leigh Hoffman en zijn landgenoot Jeffrey Hoogland achter zich.

Voor Lavreysen, die op de openingsdag samen met Hoogland en Roy van den Berg het goud pakte op de teamsprint, betekende het zijn achttiende wereldtitel. Daaronder bevinden zich ook zes mondiale titels op de sprint.

Op de keirin starten zes renners die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.