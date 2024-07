Deal wapenstilstand Gaza dichtbij, zegt Amerikaanse regeringsbron

WASHINGTON (ANP) - De onderhandelingen rond een staakt-het-vuren voor de Gazastrook en de vrijlating van de overblijvende Israëlische gijzelaars is in de "afrondende fase", zei een Amerikaanse regeringsfunctionaris woensdag tegen verschillende media.

"Wij geloven dat het in de afrondende fase is en dat een overeenkomst binnen handbereik is", zei de anonieme hoge regeringsfunctionaris tegen verslaggevers op de vooravond van het bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het Witte Huis op donderdag. Hij en president Joe Biden gaan daarbij de resterende knelpunten bespreken. Daarna ontmoet Netanyahu vicepresident en de waarschijnlijke Democratische presidentskandidaat Kamala Harris.

In de voorbije maand zouden belangrijke meningsverschillen zijn overbrugd in de onderhandelingen, aldus de functionaris. Israël en Hamas zouden nog enkele kwesties moeten oplossen, maar er is een overeenkomst in zicht met een staakt-het-vuren van zes weken in ruil voor de vrijlating van gegijzelde vrouwen, oudere mannen en gewonden over een periode van 42 dagen.