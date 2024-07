Kritiek VS op plan Israël om UNRWA als terreurgroep te bestempelen

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben woensdag kritiek geuit op een Israëlisch wetsvoorstel dat het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA als een terreurorganisatie zou bestempelen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het "ongelooflijk contraproductief".

"UNRWA is geen terroristische organisatie en we dringen er bij de Israëlische regering en de Knesset op aan om de voortgang van deze wetgeving te stoppen", zei woordvoerder Matthew Miller. Hij voegde eraan toe dat "de aanvallen van de Israëlische regering op UNRWA ongelooflijk contraproductief zijn. Ze dragen niets bij aan het bevorderen van humanitaire hulp aan burgers in Gaza."

Het Israëlische parlement, de Knesset, gaf maandag voorlopige goedkeuring aan een wetsvoorstel dat de VN-organisatie, die sinds 1949 Palestijnse vluchtelingen bijstaat, als een terroristische organisatie aanmerkt. Israël zou daarmee alle banden met het humanitaire agentschap verbreken. Het voorstel moet nog worden besproken door een parlementaire commissie.

UNRWA, dat meer dan 30.000 medewerkers heeft die zo'n 5,9 miljoen Palestijnse vluchtelingen in de regio bedienen, heeft volgens Israël "meer dan vierhonderd terroristen" in dienst in de Gazastrook.

De VS hebben hun financiële hulp aan het agentschap opgeschort na beschuldigingen van Israël dat UNRWA-medewerkers betrokken waren bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober vorig jaar. Verschillende andere westerse landen, waaronder Nederland, deden hetzelfde. Sindsdien hebben onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Europese Unie de hulp hervat.