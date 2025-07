Debat over Trumps grote beleidswet al uren bezig

WASHINGTON (ANP) - Het debat over de zogenoemde Big Beautiful Bill van Donald Trump, loopt weer uit. Het Huis van Afgevaardigden had er officieel een uur voor vrijgemaakt, maar is al drie uur bezig. Dat komt onder meer door oppositieleider Hakeem Jeffries, die gebruikmaakt van zijn "magische minuut".

De wet omvat voor honderden miljarden aan bezuinigingen, maar ook voor duizenden miljarden aan belastingverlagingen en extra uitgaven, blijkt uit berekeningen van het Congres. De staatsschuld loopt daardoor met 3400 miljard dollar (meer dan 2800 miljard euro) op.

Na de Senaat buigt nu het Huis van Afgevaardigden zich weer over de wet. Daar wezen Republikeinen onder meer op de maatregelen voor het bestrijden van immigratie en de belastingverlagingen die in de wet zijn opgenomen. Democraten vinden dat de wet de ongelijkheid vergroot.

Jeffries mag als Democratische partijleider bij dit soort debatten in principe zo lang spreken als hij wil. Dat wordt de "magic minute" genoemd.