Deel EU-parlement wil uitstel stemming deal VS om Groenland

door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 11:45
BRUSSEL (ANP) - Een deel van het Europees Parlement wil een stemming over de handelsdeal met de Verenigde Staten uitstellen in het licht van de huidige geopolitieke ontwikkelingen, waaronder die rondom Groenland. Deze maand stond een stemming op de planning over een deel van de handelsafspraak die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Maar de sociaaldemocraten, het liberale Renew en de Groenen willen uitstel.
"Het is onacceptabel om over een handelsdeal te stemmen op een moment dat onze soevereiniteit wordt bedreigd", aldus sociaaldemocraat Kathleen Van Brempt. "We moeten onze tijd nemen, tijd rekken en kijken wat er gebeurt met Groenland."
Ook Renew heeft geen haast met de stemming, stelt partijvoorzitter Valéry Hayer. "We kunnen snel stemmen, maar ook besluiten dat later te doen als de Amerikaanse president Donald Trump onze territoriale integriteit en onze soevereiniteit blijft bedreigen."
Haast maken met stemming
Andere partijen, waaronder de grootste partij EVP, willen juist dat het parlement haast maakt met de stemming om te voorkomen dat spanningen met de VS verder oplopen.
Vertegenwoordigers van de partijgroepen praten woensdag verder over eventueel uitstel van de stemming over de handelsdeal. De drie partijgroepen die uitstel willen, hebben geen meerderheid in het parlement. Tegelijkertijd is het voor de EVP belangrijk de sociaaldemocraten en Renew aan hun kant te hebben voor een meerderheid voor de handelsdeal.
In de handelsdeal die Trump en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sloten, zijn Amerikaanse importtarieven van 15 procent toegezegd. Daarop vormen aluminium en staal een uitzondering, de VS blijven daarvoor een importtarief van 50 procent hanteren.
