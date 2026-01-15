ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hulpverleners kritisch over asielzoekers naar Griekenland sturen

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 11:48
anp150126096 1
ATHENE (ANP) - Hulporganisaties zijn kritisch op het plan van demissionair asielminister David van Weel (VVD) om asielzoekers terug te sturen naar Griekenland, als dat hun oorspronkelijke land van aankomst was. Dat mocht jarenlang niet van rechters wegens erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen. Die zijn volgens Van Weel verbeterd. Hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en Stichting Bootvluchteling, maar ook de ombudsman van Griekenland trekken dat in twijfel.
De hulpverleners hebben hun bedenkingen kenbaar gemaakt tijdens een diner in Athene met Van Weel, die daar op werkbezoek was.
De leefomstandigheden in asielzoekerscentra "zijn nog steeds erg precair", zei Sonia Balleron, die de operaties van Artsen Zonder Grenzen in Griekenland coördineert. "Slecht eten, slechte behuizing, weinig of geen toegang tot zorg, juridische hulpverlening", ziet ook Fabienne Wijnen, hoofd programma's bij Stichting Bootvluchteling.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp140126102 1

Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

anp140126109 1

Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

Loading