Hulpverleners kritisch over asielzoekers naar Griekenland sturen

ATHENE (ANP) - Hulporganisaties zijn kritisch op het plan van demissionair asielminister David van Weel (VVD) om asielzoekers terug te sturen naar Griekenland, als dat hun oorspronkelijke land van aankomst was. Dat mocht jarenlang niet van rechters wegens erbarmelijke omstandigheden in opvangkampen. Die zijn volgens Van Weel verbeterd. Hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en Stichting Bootvluchteling, maar ook de ombudsman van Griekenland trekken dat in twijfel.

De hulpverleners hebben hun bedenkingen kenbaar gemaakt tijdens een diner in Athene met Van Weel, die daar op werkbezoek was.

De leefomstandigheden in asielzoekerscentra "zijn nog steeds erg precair", zei Sonia Balleron, die de operaties van Artsen Zonder Grenzen in Griekenland coördineert. "Slecht eten, slechte behuizing, weinig of geen toegang tot zorg, juridische hulpverlening", ziet ook Fabienne Wijnen, hoofd programma's bij Stichting Bootvluchteling.