Deel Europarlement wil sancties tegen Israël wegens genocide Gaza

STRAATSBURG (ANP) - Een groot deel van het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie concrete acties tegen Israël moet ondernemen. Het land moet worden gestraft voor het plegen van genocide in Gaza, zeiden Europarlementariërs van de sociaaldemocraten, de liberale fractie Renew, de Groenen en de radicaal-linkse fractie woensdag in een debat in het Europees Parlement. Er moeten sancties komen, alle wapenleveranties aan Israël moeten worden stopgezet en het Associatieverdrag van de EU en Israël moet worden opgeschort.

De centrumrechtse EVP, de grootste partij in het parlement, en de rechtse fracties hekelden het gebruik van het woord genocide en spraken van "valse beschuldigingen" aan het adres van Israël. Zij ontkennen het lijden van de Gazanen niet, maar wijzen daarbij Hamas als schuldige aan.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dat er onvoldoende steun bij de 27 lidstaten is voor sancties tegen Israël. Daarvoor is unanimiteit van alle 27 lidstaten nodig. Die is er niet.