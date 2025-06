Kapitein activistenschip Madleen weer terug in Nederland

SCHIPHOL (ANP) - De Nederlandse kapitein Mark van Rennes is woensdagmiddag aangekomen op Schiphol. In de aankomsthal wachtten familieleden en ongeveer dertig medestanders hem op en juichten en klapten toen ze hem zagen.

De aanwezigen hebben bloemen en bordjes bij zich met daarop 'Mark Held!' en 'Thanks to the Madleen crew', ziet een ANP-verslaggever. Sommigen hebben ook Palestijnse vlaggen mee en er wordt af en toe 'Free, free Palestine' en 'From the river to the sea' geroepen.

Onder de medestanders zijn mensen die wilden meedoen aan de Global March to Gaza. Ook stichting Plant een Olijfboom is op de luchthaven om de kapitein te verwelkomen. De stichting laat in zijn naam olijfbomen planten en overhandigt Van Rennes daarvan een certificaat.

Van Rennes voer mee op het activistenschip Madleen, dat hulpgoederen wilde afleveren in de Gazastrook. Israël onderschepte het zeilschip in internationale wateren en arresteerde vorige week de twaalf opvarenden, onder wie de Franse Europarlementariër Rima Hassan en de Zweedse activist Greta Thunberg.