Deel flitspalen blijft uit door ICT-problemen bij OM

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de flitsapparatuur in Nederland staat uit en kan niet meer worden aangezet door de ICT-problemen bij het Openbaar Ministerie. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) na berichtgeving door de Leeuwarder Courant en RTL Nieuws. Het gaat om flitspalen die al uitstonden toen het OM zijn systemen offline haalde na een hack. Die flitsers kunnen nu niet worden opgestart.

De woordvoerder zegt niet om hoeveel flitspalen het gaat. Ook benadrukt ze dat het heel normaal is dat flitsers weleens uitstaan. "Dat gebeurt heel vaak, bijvoorbeeld voor keuringen of verplaatsingen", zegt ze.

Zogeheten focusflitsers, die kunnen detecteren of een bestuurder een telefoon vasthoudt tijdens het rijden, werken overigens nog wel. Die zijn op een ander systeem aangesloten.