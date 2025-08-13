Bondgenoten: geen besluiten over vredesproces zonder Oekraïne

LONDEN (ANP) - De coalitie van bereidwillige landen die Oekraïne na de oorlog willen helpen beschermen, herhaalt dat Oekraïne betrokken moet zijn bij het bepalen van het pad naar vrede in het land. Dat verklaren de drie voorzitters van het overleg van woensdag. Het gaat om de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.

De coalitie had een onlinebijeenkomst in aanloop naar de geplande ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Poetin. Zij spreken elkaar vrijdag in Alaska over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de andere Europese leiders mogen dan niet aanschuiven.

Macron, Starmer en Merz zeggen nu in een verklaring waar de coalitie op inzet. Zo kan pas serieus worden onderhandeld over vrede tijdens een wapenstilstand of duurzame gevechtspauze. Als Rusland in Alaska niet instemt met een bestand, moeten volgens de leiders bovendien zwaardere sancties worden ingesteld.