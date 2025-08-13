ECONOMIE
Schoof twijfelt aan bedoelingen Poetin voor gesprek in Alaska

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 19:17
DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof is sceptisch over de bedoelingen van de Russische president Vladimir Poetin twee dagen voor het overleg van Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump over Oekraïne in Alaska. Volgens Schoof zitten Europa en de Verenigde Staten wel op één lijn met elkaar. De inzet is een staakt-het-vuren in Oekraïne.
Schoof denkt dat Poetin geen wapenstilstand wil. "Dat heeft hij de afgelopen 2, 3 jaar nog geen enkel moment laten zien." Eerder leken Europa, Oekraïne en de VS het ook niet eens over de inzet in Oekraïne. Woensdag zijn de Europeanen volgens Schoof gerustgesteld tijdens gesprekken met Trump en zijn vicepresident J.D. Vance. "De inzet vrijdag is een staakt-het-vuren."
Kort na de besprekingen worden de Europeanen bijgepraat over de resultaten, zei Schoof. "Dan zullen we zien wat er gebeurd is bij de besprekingen." Ondanks de scepsis tegenover Rusland, denkt Schoof dat de gesprekken een kans moeten krijgen.
