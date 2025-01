Deel Hofvijver in Den Haag drooggelegd voor werk aan Binnenhof

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Hofvijver in het centrum van Den Haag wordt in de komende maanden drooggelegd voor de grote renovatie van het Binnenhof ernaast. Het gaat om het deel bij het Torentje van de premier en de zaal van de Eerste Kamer, heeft de gemeente donderdag aangekondigd.

Het werk is bedoeld om de gevels en funderingen van de gebouwen aan het water te herstellen. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf zijn die in slechte staat. Lekkages zorgen ervoor dat veel water de gebouwen van het Binnenhof in stroomt. Ook moet de bodem van de vijver onder handen worden genomen. Over het drooggelegde deel moet ook bouwmateriaal naar binnen worden gebracht.

Het wegpompen van het water moet in februari beginnen en eind mei worden afgerond. Daarna duurt het werk bij de Hofvijver een paar jaar.

De Hofvijver was vroeger een duinmeer. Aan de rand van dat meer liet graaf Willem II in de 13e eeuw een kasteel bouwen, het huidige Binnenhof. Het hart van zijn complex was een zaal waar hij belangrijke gasten kon ontvangen, de Ridderzaal.