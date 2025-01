EU geeft Gaza nieuw hulppakket van 120 miljoen euro

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft een nieuw hulppakket aan Gaza met een waarde van 120 miljoen euro. Het is bedoeld als humanitaire hulp aan Palestijnen in nood, zo heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt.

"Het staakt-het-vuren en de overeenkomst over de vrijlating van gijzelaars bieden de regio hoop die ze zo hard nodig had", zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "De humanitaire situatie in Gaza blijft grimmig. Europa zal in 2025 120 miljoen euro aan hulp sturen, naast tonnen hulp in natura, om de Palestijnen te blijven steunen."

Met het nieuwe pakket van 120 miljoen euro komt het totale bedrag aan humanitaire hulp van de Europese Unie sinds 2023 uit op ruim 450 miljoen euro. Daarnaast bood de EU hulp via luchtbrugvluchten, die meer dan 3800 ton hulp hebben geleverd.