Deel van Nederlanders bezorgd om leefcomfort door hitte en buien

UTRECHT (ANP) - Een derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over het leefcomfort in eigen huis. "Door toenemende hitte, hoosbuien en droogte komt woongenot steeds vaker onder druk te staan", ziet het samenwerkingsverband Natuur en Milieufederaties. De organisatie heeft een steekproef laten uitvoeren, waarin de bezorgdheid over de invloed van klimaatverandering naar voren komt.

Jongvolwassenen maken zich vaker zorgen over hun wooncomfort door klimaatverandering. Het ging om bijna de helft van de 18- tot 34-jarigen. Mensen boven de 35 zeggen minder vaak bezorgd te zijn. "Dat verschil is opvallend", vindt Annie van de Pas, directeur van Natuur en Milieufederaties. "Want de gevolgen zijn er voor iedereen. Zeker oudere bewoners in slecht geïsoleerde huizen krijgen het zwaar bij hitte."

Een kwart van de Nederlanders wil zich voorbereiden op extreem weer, maar weet niet hoe. Volgens Van de Pas zijn er eenvoudige en goedkope oplossingen. "Koop een tweedehands zonnescherm in plaats van een energieslurpende airco. Vang regenwater op met een regenton. En vervang een paar tegels door groen - dat maakt je huis koeler én je buurt mooier." Ook vangt groen in de buurt hevige regenval beter op dan bestrating.

Marktonderzoeksbureau Motivaction voerde het onderzoek uit voor de Natuur en Milieufederaties onder ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.