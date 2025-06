Komende dagen warmer dan 35 graden

HOUTEN (ANP) - De komende dagen wordt het tropisch, met op dinsdag en woensdag maxima boven de 35 graden. Volgens Weeronline wordt het woensdag mogelijk de warmste dag sinds 19 juli 2022. Toen steeg de temperatuur op veel plekken tot boven de 35 graden, en in het zuiden van Nederland werd het zelfs 37 tot 39 graden.

Voor het hele land is code geel afgegeven voor de hitte. In het zuidoosten en oosten van het land kan dit worden opgeschaald naar code oranje.

Op maandag wordt het in het midden en zuiden al tropisch warm, met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Dinsdag stijgt de temperatuur verder en kan het in grote delen van het land 35 tot 37 graden worden. Later op de dag neemt de kans op onweersbuien toe.

Woensdag blijft het in het zuidoosten en oosten warm met opnieuw maxima van meer dan 35 graden. In het westen koelt het af tot onder de 30 graden. Tegen de avond neemt de kans op onweersbuien toe.