ROOSENDAAL (ANP) - Een deel van de Fatimawijk in Roosendaal is donderdagmiddag afgesloten omdat er een verdachte situatie is in een woning in "een zijstraat". Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio, die mensen vraagt uit de buurt te blijven.

Wat er precies aan de hand is kan de woordvoerder nog niet zeggen. De Dienst Speciale Interventies is ter plaatse.