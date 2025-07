Minderjarige in zaak tweelingbroer S10 vrij, man (30) nog niet

HAARLEM (ANP) - De minderjarige die maandag werd opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de broer van S10 is weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. De 30-jarige man uit Hoorn die ook begin deze week werd gearresteerd, blijft voorlopig vastzitten. Op 9 juli oordeelt de raadkamer over zijn detentie.

De 24-jarige man werd in april zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Op 19 juni overleed hij aan zijn verwondingen.

In mei werd al een 23-jarige man uit Hoorn opgepakt op verdenking van poging tot doodslag in de zaak, hij zit momenteel vast.