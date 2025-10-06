Deelneemster Gazavloot: voelt goed om veilig te zijn

SCHIPHOL (ANP) - Ze is opgelucht dat ze weer in Nederland is, zei Roos Ykema van MiGreat die deelnam aan de Gazavloot bij terugkomst op Schiphol. "Het voelt zo goed om vrij te zijn en omringd te zijn met mensen die niet met geweren rondlopen. En om veilig te zijn. Zoveel angst en stress vallen van me af nu we hier zijn", zei ze geëmotioneerd tegen de tientallen mensen die haar en de drie andere activisten verwelkomden.

"Maar wat er met ons is gebeurd, is niks vergeleken met wat er met de Palestijnen elke dag gebeurt", aldus Ykema. "Ik heb zoveel respect voor de mensen in Palestina, in Gaza, die nog leven, elkaar helpen. Reddingswerkers die nog mensen onder het puin vandaan halen niet wetende of die persoon de volgende dag weer onder het puin verdwijnt bij het volgende bombardement." Ze riep op door te gaan met protesten. "Laten we gaan staken. We moeten met honderden boten die blokkades doorbreken en we moeten doorgaan tot Palestina vrij is." Ze kreeg daarop een luid applaus.

Ykema ging na haar arrestatie samen met anderen in hongerstaking. Ze zeiden eerder dat ze geen eten wilden accepteren van een "entiteit die de Palestijnen uithongert". Het was volgens de deelneemster ook een "lesje in nederigheid". "Wat wij meemaken is niks vergeleken met wat Israël de Palestijnen aandoet."

'Hardhandig en ruw'

Mohamed Kotesh, een Rotterdammer met Nederlands paspoort die een Palestijnse achtergrond heeft, vertelde na aankomst dat hij de eerste 24 uur na de arrestatie bijna geen water heeft gekregen. "Mijn handen waren naar achter geboeid en ik was geblinddoekt voor meer dan zestien uur achterelkaar." Volgens mede-deelnemer Osman Tastan waren de Israëliërs zodra de camera's weg waren "hardhandig en ruw" en werd arrestanten medicijnen onthouden. "Wij zijn geen helden, wij zijn net als jullie", zei Tastan. "Iedereen zou dit moeten doen. Ik ben blij dat er steeds meer mensen wakker worden."

De vierde activist, Jasper Nieuwkoop, zei dat hij zich een beetje in verlegenheid gebracht voelde door de ontvangst op Schiphol. "Het is vanzelfsprekend voor mij om op te staan." Hij zei te hopen dat de actie met de Gazavloot effect heeft gehad.