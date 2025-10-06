SP in eigen doorrekening: verkiezingsprogramma 'superbetaalbaar'

DEN HAAG (ANP) - Het verkiezingsprogramma van de SP is "superbetaalbaar", stellen de socialisten in een doorrekening door drie onderzoekers in opdracht van de partij. Deze moet dienen als alternatief voor de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), waar de SP voor heeft bedankt omdat de partij het oneens is met de achterliggende aannames. De SP wil investeringen van 43,3 miljard euro met name betalen uit belastingmaatregelen voor vermogenden en het bedrijfsleven.

De berekening van de SP is niet te vergelijken met de uitkomsten van de doorrekeningen van het CPB van de verkiezingsprogramma's van andere partijen, die komende vrijdag worden gepubliceerd. De berekeningen zijn namelijk niet uitgevoerd door een onafhankelijke instantie, de methode is anders en de SP kijkt anders dan het CPB niet naar de macro-economische effecten op de lange termijn.

Maar de doorrekening in opdracht van de SP is wel een indicatie van wat de socialisten willen uitgeven en hoe ze dat hopen te betalen. In totaal denken ze met een combinatie van fiscale ingrepen en andere maatregelen 68,6 miljard euro op te halen.

Winstbelasting grote bedrijven verhogen

Zo willen ze de winstbelasting voor grote bedrijven verhogen van 25,8 naar 35,8 procent en hiermee 11,4 miljard euro ophalen. Door de invoering van een vermogensbelasting moet 9,3 miljard euro in het laatje komen. Nu wordt alleen het rendement op vermogen belast. Een aanpassing van de erf- en schenkbelasting moet 4,2 miljard euro opleveren.

Daar staan verschillende uitgaven en lastenverlichtingen tegenover. Zo wil de SP het tarief in de onderste schijf van de inkomstenbelasting verlagen. Werkenden gaan daardoor in totaal 10 miljard euro minder betalen. Bovendien willen de socialisten 4,6 miljard euro uitgeven om een Nationaal Zorgfonds op te richten.