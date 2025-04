Deense militairen gaan in Oekraïne leren van strijd tegen Rusland

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken wil militairen naar Oekraïne sturen om er te leren van de Oekraïense verdediging tegen Rusland. Ze gaan niet meevechten, maar kennis opdoen, zegt landmachtcommandant Peter Boysen.

De trainingen van een of twee weken zouden zo snel mogelijk moeten beginnen, vertelde Boysen de Deense zender TV2. Liefst al komende zomer. De ongewapende Denen blijven ver van het front en zouden onderdak krijgen in het westen van het land.

Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022 is de oorlogvoering in hoog tempo veranderd. Drones domineren nu het slagveld. Bondgenoten hopen veel van de vindingrijke Oekraïners en hun voortdurende wapenwedloop met Rusland op te steken.

Oekraïne heeft de Denen uitgenodigd, zei Boysen. Dat onder anderen Britse en Franse militairen al in Oekraïne meekijken, noemde Polen eerder publiek geheim.

Rusland protesteert fel tegen de komst van westerse troepen naar Oekraïne. Deze landen zouden riskeren dat ze in de oorlog worden meegesleept.