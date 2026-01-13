ECONOMIE
Deense minister spreekt Rubio en Vance woensdag over Groenland

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 12:26
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Deense minister van Buitenlandse Zaken, Lars Løkke Rasmussen, ontmoet woensdag niet alleen zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio in het Witte Huis. Volgens Rasmussen wil ook vicepresident JD Vance de gesprekken over Groenland bijwonen. Ook de Groenlandse minister Vivian Motzfeldt reist af naar Washington.
Het overleg komt op een gespannen moment, na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij Groenland koste wat kost wil inlijven. Groenland, een autonoom deel van Denemarken, ziet dat niet zitten en ook de Denen verzetten zich fel tegen een Amerikaanse overname.
Trump zegt het eiland nodig te hebben voor de veiligheid van de VS en om te voorkomen dat China en Rusland aan invloed winnen in het poolgebied. Groenland en Denemarken zeggen best te willen werken aan een versterking van de veiligheid, maar dan wel in NAVO-verband.
De Deense defensieminister Troels Lund Poulsen zei komende maandag een ontmoeting te hebben met NAVO-baas Mark Rutte.
