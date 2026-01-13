ECONOMIE
Man die Noors paleis dreigde op te blazen krijgt 120 dagen cel

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 12:28
OSLO (ANP) - Een man die vorig jaar dreigde het Koninklijk Paleis in Oslo op te blazen, is veroordeeld tot 120 dagen gevangenisstraf. Hij is ook schuldig bevonden aan verschillende andere bedreigingen, melden Noorse media.
De 37-jarige man, afkomstig uit Belarus, eiste in januari vorig jaar een ontmoeting tussen hem en leden van de Noorse koninklijke familie. Hij wilde koning Harald, kroonprins Haakon, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus zien, anders zou hij het paleis opblazen.
Tegen de rechter verklaarde de man dat hij niemand bang wilde maken, maar aandacht zocht omdat hij hulp nodig had bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Noorwegen. Hij gaf bovendien toe dat hij onder invloed was.
De advocaat van de man had om een voorwaardelijke straf gevraagd, maar de rechter ging daar niet in mee omdat de man al eens eerder was veroordeeld.
