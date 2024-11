Deense politie kan oorzaak brand in Børsen niet achterhalen

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense politie zegt niet te kunnen achterhalen waardoor het historische beursgebouw in de hoofdstad Kopenhagen in april in brand is gevlogen. Wel zegt de politie uit te kunnen sluiten dat sprake was van een misdrijf. Door de brand werd de helft van het 17de-eeuwse gebouw, Børsen in het Deens, verwoest en stortte een 54 meter hoge spits in. Er vielen geen slachtoffers.

De politie heeft zeven maanden onderzoek gedaan. Er is technisch onderzoek verricht, bewakingsbeelden zijn bekeken en getuigen verhoord. "Er is geen enkele aanwijzing dat de brand het gevolg was van een misdaad", meldt de politie, maar wat wel is gebeurd is ook niet duidelijk geworden. Ten tijde van de brand werd restauratiewerk aan het gebouw verricht.

De Deense kamer van koophandel was gevestigd in de Børsen. Ook bevond zich er een grote kunstcollectie. Honderden kunstwerken konden tijdens de brand in veiligheid worden gebracht. Eind september heeft de Deense koning Frederik het officiële startsein gegeven voor de restauratiewerkzaamheden.