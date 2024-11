Duizenden apotheekmedewerkers op Malieveld om cao

DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld in Den Haag zijn enkele duizenden apotheekmedewerkers samengekomen om te demonstreren voor een cao die beter is dan het bod van hun werkgevers. Honderden apotheken in het hele land zijn gesloten, omdat hun medewerkers aan het protesteren zijn tegen de geboden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. De bonden CNV en FNV eisen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024 met 6 procent stijgen.

Demonstranten dragen spandoeken bij zich met teksten als "Waar zijn de centen voor de apothekersassistenten?" en "Staken doen we tegen onze wil, helaas is dit een bittere pil". Op een ander doek staat de tekst: "Kom maar snel met een betere cao over de brug, anders liggen straks alle patiënten op de rug."

Volgens de organisatoren zijn ongeveer 10.000 mensen naar het protest gekomen. De demonstranten willen niet alleen meer loon, maar ook meer aandacht voor werkdruk en voor agressie aan de balie. "Als werkgevers, politiek en verzekeraars niet bewegen, komt het moment dat assistenten zeggen: de ballen met zijn allen", stelde een spreker van vakbond FNV.

Regionale stakingen

De demonstratie op het Malieveld volgt op tien regionale stakingen in het hele land. Beelden van die regionale acties, onder meer in Zwolle en Groningen, worden vertoond op een groot scherm op het Malieveld.

De werkgevers hebben steeds gezegd dat ze de medewerkers wel meer zouden willen betalen, maar dat ze niet weten waar ze het geld vandaan moeten halen.

Unicum

Volgens de FNV is het de eerste keer dat in de apotheekbranche zulke grote protesten zijn.