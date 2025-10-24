Deense premier dringt aan op akkoord over leningen Oekraïne

LONDEN (ANP/RTR) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft gezegd dat de bondgenoten in de zogenoemde coalitie van bereidwilligen nog voor kerst een oplossing moeten bereiken over leningen voor Oekraïne. "We moeten ervoor zorgen dat we vóór kerstavond een oplossing hebben, zodat we Oekraïne de komende jaren kunnen financieren", zei ze tijdens een persconferentie samen met andere Europese leiders.

De Britse premier Keir Starmer riep in diezelfde persconferentie op tot snelle actie om bevroren Russische tegoeden te gebruiken ter ondersteuning van Kyiv.

Donderdag opperde Schoof na overleg met EU-leiders in Brussel een alternatief voor zo'n plan. In plaats van een lening op basis van bevroren Russische tegoeden, zouden lidstaten ook net zoveel kunnen afdragen aan Oekraïne als Nederland. "Dan is de financiering rond", zei Schoof.

Veel lidstaten zien het alternatief van Schoof echter niet zitten, omdat hun begroting het niet toelaat meer geld aan Oekraïne te geven.