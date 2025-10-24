ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: Oekraïne zal luchtruim zelf beter moeten verdedigen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 20:01
anp241025178 1
LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne zal een manier moeten vinden om zijn eigen luchtverdediging op orde te krijgen. Dat zei president Volodymyr Zelensky vrijdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met de zogenoemde coalition of the willing. Hoewel het land zo'n 60 procent van de benodigde wapens inmiddels zelf produceert, is het in de oorlog tegen Rusland nog altijd sterk afhankelijk van westerse wapensystemen, zoals de Amerikaanse Patriot-luchtafweersystemen en -raketten.
De Oekraïense leider verzocht de coalitie haar financiële druk op Rusland te verstevigen en vroeg opnieuw om de langeafstandswapens die het nodig heeft om kritieke infrastructuur diep in Rusland aan te kunnen vallen. Het land heeft zijn aanvallen op de Russische energie-industrie flink opgevoerd in een poging president Vladimir Poetin te dwingen de oorlog te staken.
Voor die aanvallen wil Kyiv onder meer graag Amerikaanse Tomahawk-raketten krijgen, iets wat Zelensky vooralsnog niet is gelukt.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

Loading