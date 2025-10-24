Zelensky: Oekraïne zal luchtruim zelf beter moeten verdedigen

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne zal een manier moeten vinden om zijn eigen luchtverdediging op orde te krijgen. Dat zei president Volodymyr Zelensky vrijdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met de zogenoemde coalition of the willing. Hoewel het land zo'n 60 procent van de benodigde wapens inmiddels zelf produceert, is het in de oorlog tegen Rusland nog altijd sterk afhankelijk van westerse wapensystemen, zoals de Amerikaanse Patriot-luchtafweersystemen en -raketten.

De Oekraïense leider verzocht de coalitie haar financiële druk op Rusland te verstevigen en vroeg opnieuw om de langeafstandswapens die het nodig heeft om kritieke infrastructuur diep in Rusland aan te kunnen vallen. Het land heeft zijn aanvallen op de Russische energie-industrie flink opgevoerd in een poging president Vladimir Poetin te dwingen de oorlog te staken.

Voor die aanvallen wil Kyiv onder meer graag Amerikaanse Tomahawk-raketten krijgen, iets wat Zelensky vooralsnog niet is gelukt.