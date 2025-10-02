ECONOMIE
Deense premier: oorlog in Oekraïne is een Russische mislukking

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 12:53
KOPENHAGEN (ANP) - "De oorlog is een Russische mislukking", zei de Deense premier Mette Frederiksen bij de opening van de bijeenkomst van Europese leiders. Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel, wilde president Vladimir Poetin Kyiv veroveren, de Oekraïense regering omverwerpen en Europa uit elkaar spelen, zei de politica. "Daar is hij niet in geslaagd."
Ze benadrukte het belang van steun aan Oekraïne, waaronder het meer en sneller leveren van wapens en munitie en het financieren van de Oekraïense strijdkrachten. Maar vanwege de Russische hybride oorlog die ook Europa raakt, is er naast een sterk leger ook een economisch sterker Europa nodig, zei ze. Denemarken is donderdag het gastland van de Europese bijeenkomst.
"We staan tegenover een vijand die allerlei middelen inzet", zei de premier in een toespraak. Ze noemde de drones, migranten "die over de grenzen worden geduwd", desinformatie en het verstoren van de kritieke infrastructuur.
