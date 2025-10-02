Van Weel wil aanpassing asielwet voor verkiezingen behandelen

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel van Asiel en Migratie wil zijn aanpassing van de asielwet nog voor de verkiezingen naar de Tweede Kamer sturen. Met de aanpassing wordt hulp aan mensen die illegaal in Nederland verblijven niet meer strafbaar, terwijl illegaliteit dat wel wordt.

De VVD-minister zei tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het ministerie 692 reacties heeft binnengekregen op de zogeheten novelle. Die moeten eerst worden bekeken en verwerkt en dat wil Van Weel zorgvuldig doen, zei hij. Daarna gaat de wet naar de Raad van State en de minister hoopt dat daar een spoedadvies kan worden gegeven. Vervolgens kan de novelle naar de Kamer.

De aanpassing is nodig volgens Van Weel, omdat een amendement werd aangenomen waarin staat dat illegaliteit strafbaar moet worden. Dat zou volgens de Raad van State betekenen dat mensen die illegalen helpen medeplichtig zijn en dus ook strafbaar. Daardoor ging de SGP twijfelen, waardoor een meerderheid in de Eerste Kamer onzeker is.