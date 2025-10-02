Opgeleefde Verstappen gaat 'grote uitdaging' aan in Singapore: "Fysiek behoorlijk veeleisende baan"

Max Verstappen staat zondag voor een grote uitdaging tijdens de Grote Prijs van Singapore. Na twee overwinningen op rij in Monza en Bakoe wil de coureur van Red Bull de strijd om de wereldtitel spannender maken.

Maar de winnaar van 67 races in de Formule 1 is nog nooit als eerste over de finish gekomen op het Marina Bay Street Circuit. "Het is een fysiek behoorlijk veeleisende baan voor alle coureurs en in deze race gaat het erom comfortabel te worden met het oncomfortabele", zegt hij op zijn website.

Meer downforce

Het stratencircuit van de Aziatische metropool vereist een andere aanpak dan de races in Monza en Bakoe, met scherpe bochten en hoge temperaturen. Inhalen is daar lastig, dus de kwalificatie zal belangrijk worden. De Red Bull van de viervoudig wereldkampioen zal ook anders afgesteld moeten worden. "Op de laatste twee circuits met weinig downforce presteerden we goed", weet Verstappen. "Maar het circuit van Singapore is behoorlijk anders, dus dat zal een soort van test worden."

Verstappen staat op een derde plaats in het klassement om de wereldtitel, met een achterstand van 69 punten op Oscar Piastri en 44 op Lando Norris. De Limburger laat zich met nog zeven races op de kalender niet meeslepen in speculaties over een mogelijke vijfde wereldtitel. "Daarvoor moet alles meezitten voor mij en dan zal ik ook nog geluk moeten hebben", blikte hij vooruit op de langste race van het seizoen, waarin coureurs soms meer dan 3 kilo aan gewicht verliezen. Topman Helmut Marko van Red Bull ziet de Grote Prijs van Singapore als een grote test. "Onze auto's lijken het hier nooit echt prettig te vinden", weet hij.

Constructeurstitel

Zak Brown van McLaren ziet Verstappen wel als kandidaat voor de wereldtitel. "We moeten heel goed op hem blijven letten. Drie coureurs strijden nu om de titel. We willen Max zo snel mogelijk van die positie weg hebben", zei de teambaas, die nog maar 13 punten nodig heeft om met zijn ploeg de constructeurstitel veilig te stellen. "Dat moet lukken hier in Singapore."